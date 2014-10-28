قبائل سيناء تدين هجمات الشيخ زويد.. وتطالب السيسي بسرعة تنميتها

عقد تيار الاستقلال، برئاسة المستشار أحمد الفضالي، مؤتمرًا بشمال سيناء مع قيادات قبائل المحافظة؛ لبحث كيفية مواجهه الإرهاب بالمنطقة والتأكيد على وقوف جميع أطياف الشعب المصري بقواه السياسية، بجانب أهالي سيناء في مواجهة الجماعات المتطرفة.

وقال المستشار أحمد الفضالي، خلال كلمته بالمؤتمر: «جئنا تلبية للواجب الوطني تجاه أهالي سيناء وعائلات وعواقل سيناء»، فيما اعتبر أن الإجراءات والتدابير التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء في ضوء التكليفات الواضحة والحاسمة من رئيس الجمهورية سيكون لها دورها في دحر الإرهاب والقصاص والثأر لكل الشهداء الأبرياء.

وأكد سليمان أبوسماحة، أحد أهالي مدينة بئر العبدبمحافظة شمال سيناء، على رفضهم للعنف الذي تتعرض له سيناء من قبل الجماعات الإرهابية، مُطالبًا وسائل الإعلام بعدم التروج للشائعات أو الأخبار الكاذبة، وأن تتحرى الدقة فيما تنشره عن أهالي سيناء.

وطالب سماحة الدولة المصرية بسرعة إقامة مشاريع تنموية في سيناء لدحر الإرهاب، متهمًا الأنظمة السابقة بالتقصير وعدم الاهتمام بتنمية سيناء، مما تسبب في وجود الجماعات الإرهابية الدخيلة على المجتمع السيناوي، وعدم توفير فرص عمل لأبناء سيناء.

وقال الشيخ عودة أبوعطوة البياض، أحد كبار عائلات سيناء، إن انتشار الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بسيناء يبث الطمأنينة لدى الأهالي، مشددًا على رفضه للعنف المتكرر من تلك الجماعات المتطرفة الذي يضر بأمن واستقرار البلاد.

فيما تقدم الشيخ على محمد منصور صباح، أحد كبار عواقل سيناء، بالعزاء لرئيس الجمهورية ورجال الجيش وأهالي إلى الشهداء في الجنود الذين لحقوا حتفهم في العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت بمنطقة الشيخ زويد.

وطالب صباح القيادة السياسية بالاهتمام بأهالي سيناء؛ نظرًا للإهمال الشديد الذي عانت منه على مدار السنوات الماضية في ظل أنظمة ديكتاتورية فاسدة، كما طالب بمنح الأهالي عقود تمليك لمنازلهم وأراضيهم الزراعية التي لم يتملكوها حتى اليوم، رغم وعود الأنظمة السابقة لهم بمنحهم عقود ملكية للأراضي التي بحوذتهم.

وشكى صباح عدم قبول أبناء سيناء في الكليات العسكرية، قائلا «الكليات العسكرية مُحرمة على أبناء سيناء».

وطالب عماد اليماني، أحد أبناء سيناء، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالاهتمام بأهالي سيناء وتشغيل المنطقة الصناعية التي تم إنشائها منذ ما يقرب من 9 سنوات ولم يتم افتتاح أي مصنع بها، وكذلك إعادة إحياء مشروع «ترعة السلام» لكي يتمكن الأهالي من استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.