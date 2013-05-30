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"الأوقاف" تعترف: هناك أخطاء في نتيجة مسابقة الدعاة

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"الأوقاف" تعترف: هناك أخطاء في نتيجة مسابقة الدعاة "الأوقاف" تعترف: هناك أخطاء في نتيجة مسابقة الدعاة
الوزارة تؤكد اكتشافها أخطاء مثل إدراج أسماء لم تحضر الامتحان فى كشوف الناجحين.. علاوة على تكرار بعض الأسماء

كتب : وائل فايز منذ 26 دقيقة

اعترفت وزارة الأوقاف بوجود أخطاء فى كشوف الناجحين فى مسابقة الأئمة، التى أعلنت عنها الشهر الماضى، والتى نجح فيها 3 آلاف إمام وخطيب.

وأكدت الأوقاف، في بيان لها، أن هناك أخطاء فى الأسماء، مثل إدراج أسماء لم تحضر الامتحان فى كشوف الناجحين، علاوة على تكرار بعض الأسماء.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور طلعت عفيفى وزير الأوقاف لم يعتمد كشوف الناجحين فى المسابقة التى ظهرت مؤخرا، وبالتالى قامت بتعديل النتيجة بعد اعتماد الوزير لها.

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