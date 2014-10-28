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طلال سلامة: لم يتمّ توزيع ألبومي "سكر جنباك " في جدة والقاهرة

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طلال سلامة: لم يتمّ توزيع ألبومي "سكر جنباك " في جدة والقاهرة طلال سلامة: لم يتمّ توزيع ألبومي "سكر جنباك " في جدة والقاهرة

الثلاثاء 28-10-2014 22:21

أكد الفنان طلال سلامة أنّ ألبومه الجديد "سكر جنابك"، لم يتم توزيعه في بعض المدن العربية منها مدينة جدة والقاهرة، رغم إعلان "روتانا" عن طرحه يوم الأربعاء الماضي في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وصرّح الفنان طلال سلامة لـ"سيدتي نت " بقوله: "بالفعل، تملّكتني حالة من الاستغراب لعدم طرح ألبومي "سكر جنباك" في جدة والقاهرة، بعد سيل الاستفسارات والمكالمات التي تلقيتها من جمهوري في هاتين المدينتين تحديداً، وليس لديّ علم إن كانت هناك مدن أخرى لم يتم توزيع الألبوم فيها، علماً أنّه من المفترض أنّ يكون قد تمّ توزيعه بشكل كامل منذ يوم الأربعاء الماضي".

وأضاف الفنان طلال سلامة قائلاً: "منذ أن جاءتني تلك الاتصالات من الجمهور التي تؤكّد لي عدم طرح الألبوم في جدة والقاهرة، توجّهت على الفور إلى مقر شركة "روتانا" في جدة، لأستوضح الأمر، ووعدوني أنّ يتم التّوزيع خلال السّاعات القليلة المقبلة".

وعن توقعاته للألبوم الجديد قال: "أتوقّع أنّ يجد الألبوم صدى جميلاً لدى الجمهور، وخصوصاً أنه يحمل عدة ألوان غنائية مختلفة ومتنوعة".

يذكر أنّ ألبوم "سكر جنابك" يضم 13 أغنية، حرص من خلاله الفنان طلال سلامه على التّنويع في محتوى كلماته وألحانه، كما تعاون مع مجموعة من أبرز الشعراء في ساحة الأغنية والخليجية، يأتي في مقدّمتهم مهندس الكلمة الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن في أغنية "كلما دعاني الشوق"، والتي صاغ لحنها طلال سلامه بنفسه، بالإضافة إلى أغنية "يا صاحب البالين" كلمات عبد الله أبو راس وألحان ناصر الصالح، و"حبيبي" كلمات أحمد وألحان بندر سعد، و"سكر جنابك" كلمات وشم وألحان حمد القطان، و"روح يا المجروح" كلمات عبد السلام بن سوار وألحان بندر سعد، و"أناديلك" كلمات الشاعر الشاب تركي المشيقح وألحان ناصر الصالح، و"إلا هذي" كلمات خالد البذال وألحان طلال سلامه، و"زعل مني" كلمات أحمد الصانع وألحان عبد الله الجاسم، و"الله الغني" كلمات حمود الشمري وألحان حسن حامد، و"الله يعينك" كلمات خالد المريخي وألحان فيصل الراشد، و"مدري ليه" كلمات محمد الغرير وألحان ياسين أبو بكر، و"صبري عليك" كلمات أسير الرياض وألحان حمد الخضر، و"مسا الفل" كلمات أسعد عبد الكريم وألحان وضاح مهند.

 

 

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