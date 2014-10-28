ماذا تقول عائلة معالي زايد عن حقيقة إصابتها بمرض السرطان ؟

دخلت الفنانة المصرية معالي زايد فجأة إلى مستشفى "السلام الدولي" في حي المعادي، ومع خبر دخولها المستشفى انتشرت الأقاويل والأخبار التّي تؤكد إصابتها بمرض السرطان. ونظراً لرغبتنا في الوصول إلى الحقيقة، اتصل "سيدتي نت" بشقيقة معالي الكبرى مهجة زايد التّي تتواجد معها حالياً في المستشفى.

وعبّرت مهجة عن استيائها من كل ما نشر بخصوص حالة شقيقتها الصحية، لأنه غير حقيقي على حد قولها، وأكدت معالي: "شقيقتي غير مصابة بالسرطان كما يدّعي البعض الذين قاموا بنشر أخبار من تلقاء أنفسهم"، وأوضحت: "أنّ سبب أزمة شقيقتي هي التدخين"، وأشارت إلى أنّ قيامها بالتدخين بشكل مفرط جعلها تعاني من أزمات في الرئة، وأضافت مهجة أنّ الفنانة تلقى الآن تنفس اصطناعي من جهاز التّنفس الاصناعي في المستشفى.

وعن مدى صحة الأخبار التّي انتشرت وتفيد بأن معالي ستسافر إلى خارج مصر لتلقّي العلاج، قالت مهجة إنّ سفر أختها إلى الخارج غير مطروح حتّى الآن، مؤكدةً أنّ الأطباء هم فقط من يقرر هذا الأمر، وأوضحت أنّ شقيقها محمد هو طبيب ويعمل في انجلترا، وحضر خصيصاً للاطمئنان على صحة شقيقته، وإلى الأن لم يرَ ضرورة لسفر معالي.

واختتمت مهجة حديثها قائلة: "أطالب من وسائل الإعلام بضرورة التزام الدّقة في تدوال الأخبار حول صحة شقيقتي حتى تظهر الحقيقة كاملة إلى جمهورها".