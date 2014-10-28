خطوبة فهد البتيري ولجين الهذلول

أوضحت مصادر خاصة لـ "سيدتي" عن مشروع خطوبة بين الكوميدي السعودي فهد البتيري والناشطة السعودية لجين، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب الفيديوهات التي كانت تنشرها على موقع "كيك".

وكان آخر ظهور لهما معاً في مهرجان أبوظبي السينمائي هذا العام، حيث رافقت لجين فهد بمناسبة العرض الأول لفيلم "ألف باء"، الذي شارك الأخير ببطولته، وقد ظهرا أمام الكاميرات منسجمين في التقاط الصور الخاصة بهما.

وعلى الرغم من عدم تصريح الاثنين بأي معلومات تخص خطوبتهما إلا أن المتابعين لهما على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا لهما بالمرصاد ونشروا بعضهم تغريدات تتساءل حول وجود علاقة خاصة بينهما.

بدورنا في "سيدتي" نبارك للنجمين مشروع خطوبتهما، ونتمنى لهما حياة سعيدة.

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