"الجندي" بعد تصريح "بديع" بعدم الانتقام من خصومه: مناورة إخوانية كالعادة

عضو "الدستور": لا يُعقل أن من دعا كتائبه لنزول الشارع والاشتباك مع معارضيه يكون متسامحا

كتب : محمود عباس منذ 15 دقيقة

تعليقا على وعود الدكتور محمد بديع ،المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بعدم الانتقام من خصوم الجماعة، قال مصطفى الجندي، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن لجان الإخوان الإلكترونية لا بد أن تستجيب لكلام مرشدهم العام، وتكف عن إهانة الناس على مواقعهم ومنتدياتهم لمجرد "أنهم معارضة".

وأكد الجندي لـ"الوطن"، أنه يعتقد أن تصريحات المرشد العام للإخوان "ما هي إلا مناورة من مناوراتهم، فلا يعقل أن من دعا أنصاره وكتائبه لنزول الشوارع والاشتباك مع معارضيهم أن يظهر بهذا الوجه حاليا ويدعي سمات التسامح.

وتعليقا على تصريحات بديع حول التصرف مع معارضي الإخوان بالدعاء "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"، قال الجندي: "لا أجد أي رد على هذا الكلام إلا أنني أقوله طيب متشكرين".