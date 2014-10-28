قافلة دعوية لعلماء الأزهر والأوقاف بكفر الشيخ الجمعة القادمة برئاسة وزير الأوقاف

يرأس وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قافلة دعوية كبرى لعلماء الأزهر والأوقاف بمحافظة كفر الشيخ الجمعة القادمة.

ومن المقرر أن يلتقى وزير الأوقاف خلال زيارته لكفرالشيخ بعلماء الأوقاف بالمحافظة كما يعقد اجتماعًا موسعًا بحضور المحافظ المستشار عزت عجوة،

ورئيس هيئة الأوقاف المهندس صلاح الجنيدي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان وزارة الأوقاف المهندس مرسي البحراوي لإنهاء أعمال الترميم والتجديد بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ.

كما يرافق وزير الأوقاف في القافلة كل من الشيخ محمد عز الدين وكيل الوزارة للدعوة، والدكتور عبد الفتاح عبد الغنى عميد أصول الدين بالأزهر وعدد من العلماء بالأوقاف.

أ ش أ