محافظ شمال سيناء: إخلاء الشريط الحدودى بشكل نهائي وليس مؤقت

قال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، أن عملية إخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء ستكون نهائية وليس بشكل مؤقت يتم بعدها هدم جميع منازل المنطقة، قائلًا، “الإخلاء سيتم من أجل إقامة منطقة عازلة لحماية مصر من مخاطر الإرهاب”.

وأضاف حرحور، أن عملية الإخلاء تأتي لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر من الشريط الحدودي بشمال سيناء، لافتًا إلى أن عدد المنازل بهذه المنطقة بلغ نحو 802 منزل بها 1156 أسرة وجميع المبانب على أملاك الدولة.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه تقرر صرف تعويضات لأصحاب المباني بالشريط الحدودي عن قيمة المسكن وتعويض مناسب عن قيمة الأرض باعتبارها متوارثة من الآباء للأجداد بعد على تقارير لجان مختصة لتقييم أسعار المباني.

ولفت حرحور، إلى أن 65% من سكان المنطقة طالبوا بتعويضات مادية نظير ترك منازلهم وهو ما تم الاتفاق عليه مع المحافظة وتم تحويل جميع التعويضات لصرفها خلال الأيام القادمة إلى جانب صرف قيمة إيجارية لمدة ثلاثة شهور لحين توفيق أوضاعهم.