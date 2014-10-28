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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة على أولوية المرور بقنا‎

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إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة على أولوية المرور بقنا‎ إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة على أولوية المرور بقنا‎

ارشيفية

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، بطلقات خرطوش إثر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب أولوية المرور بمركز فرشوط.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة بسبب أولوية المرور بفرشوط.

وكشفت التحريات نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، بسبب الخلاف على اولوية المرور بالطريق واستخدمت الاسلحة النارية فى المشاجرة ونتج عنها أصابة كلا من ” أحمد . ش ” 15 سنة و” طارق . ف ” 10 سنوات، و” يحيى . ب ” 35 سنة ” و” أسامة . ع “20 سنة و” حسين . أ ” 40 سنة و” عرفات .ع ” 30 سنة و” جابر . ع ” 35 سنة و” مصطفى .و ” 65 سنة و”أمين . أ ” مصابين بطلقات خرطوش وتم نقلهم لمستشفى فرشوط المركزى وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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