الداخلية السعودية تسقط الجنسية عن أي مواطن حصل على أخرى دون إذن

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لا تسمح بازدواج الجنسية لمواطنيها، وأنها تسقط الجنسية عن أي سعودي حصل على جنسية دولة أجنبية بدون إذن من رئيس مجلس الوزراء.

كما لفتت الوكالة، إلى أن إسقاط الجنسية يشمل من عمل في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية دون موافقة مسبقة من الحكومة السعودية، أو من قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الرسمي له بتركها، إضافة إلى من عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، في تصريح لصحيفة “المدينة”، اليوم الثلاثاء، إن المواطنة لا تسقط جنسيتها إذا حصل زوجها السعودي على جنسية أجنبية، مضيفاً أن الأولاد القصر يفقدون بطبيعة الحال الجنسية السعودية بحكم تغيير جنسية أبيهم، إلا أن لهم الحق في استردادها خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.