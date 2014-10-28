البابا تواضروس الثاني يوفد أسقف المعادي لزيارة مصابي حادث سيناء الإرهابي

أوفد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الانبا دانيال أسقف المعادي والقس امونيوس عادل سكرتير البابا اليوم الثلاثاء ، لزيارة جنود القوات المسلحة المصابين في الحادث الارهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضية بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء.

وقال بيان للكنيسة الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء إن الأنبا دانيال والقس أمونيوس نقلا تحيات البابا تواضروس للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وكان البابا تواضروس قد أدان في بيان سابق له الحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء ودعا الشعب المصري بكافة قواه الوطنية للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة

يذكر أن البابا تواضروس وصل اليوم إلى موسكو في زيارة لروسيا تستغرق عدة أيام.

أ ش أ