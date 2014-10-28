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البطاطس المهروسة بـ"الجريفي صوص"

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البطاطس المهروسة بـ"الجريفي صوص" البطاطس المهروسة بـ"الجريفي صوص"

الثلاثاء 28-10-2014 05:21

وصفة البطاطس المهروسة بالجريفي صوص من الوصفات الشهيرة المرغوبة، يقدم هذا الطبق إلى جانب الإسكالوب أو الستيك والخضار . تقدم إليك "سيدتي.نت" المقادير وطريقة التحضير

 

المقادير:
 

4 حبات بطاطس كبيرة

2 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة قشطة

50 غم (1/2 أصبع) زبدة

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

لتحضير صوص الجريفي:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 مكعب مرقة الدجاج

1 ملعقة كبيرة قشطة

1/4 كوب ماء

 

طريقة التحضير:

1. أسلقي البطاطس في الماء حتى تنضج ثمّ قشّريها واهرسيها.

2. أضيفي إليها الحليب والزبدة والقشطة ثمّ نكّهيها بالملح والفلفل. وحرّكي جيداً حتى تحصلي على مزيج كريمي.

3. لتحضير صوص الجريفي ، ذوّبي الزبدة في قدر ثمّ ضيفي إليها المرق.

4.  أضيفي الماءوالقشطة وحرّكي باستمرار حتى يثخن المزيج.

5. ضعي البطاطس في طبق التقديم واسكبي فوقه الصوص وقدّميه مباشرةً على سفرتك إلى جانب شرائح اللحم 

 

 

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