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أمين عام «الناتو»: الحلف يجب أن يكون أقوى للتعامل مع روسيا

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الثلاثاء، أن الحلف يريد «علاقة بناءة» مع روسيا لكن ذلك ليس ممكنا إلا إذا عزز قوته أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة.

وقال يانس ستولتنبرج في خطاب ألقاه في بروكسل في معهد «جرمان مارشال فاوند» الأمريكي أن «حلفا أطلسيا قويا فقط يمكنه إقامة علاقة بناءة وقائمة على التعاون مع روسيا».
>وقرر قادة الدول الأعضاء الـ28 في الحلف مطلع سبتمبر في ويلز التوقف عن خفض ميزانية الدفاع بحيث تعود الدول الأعضاء في غضون 10 سنوات إلى استثمارات تمثل 2% من إجمالي الناتج الداخلي لديها.
>وصادقوا أيضا على خطة تنص على تشكيل قوة قادرة على الانتشار خلال يومين إذا اندلعت أي أزمة، على أن تتم المصادقة على حجمها وكيفية تنظيمها في فبراير.

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