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ألمانيا تتعهد بتقديم نصف مليار يورو للاجئين السوريين

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أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن بلاده ستقدم 500 مليون يورو إضافية للاجئين السوريين.

جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي للاجئين، الثلاثاء، في برلين. وأوضح شتاينماير أن ألمانيا ستوفر هذا المبلغ لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين وللتعاون التنموي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.
>وشدد شتاينماير على أن «العالم لن يترك اللاجئين وحدهم» وقال إنه سيتم تخطيط المساعدات الإنسانية التي تقدمها دول العالم للاجئين السوريين بشكل أفضل مستقبلا بحيث تقدم هذه المساعدات بشكل أكثر فعالية وأكثر ملاءمة لاحتياجات الدول المجاورة لسورية والتي تستقبل اللاجئين الفارين من هذا البلد الذي تشتعل فيه الحرب الأهلية.

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