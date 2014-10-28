بالصور.. ملكة جمال أوغندا تواجه تهمة «حلب الأبقار»

أثارت ملكة جمال أوغندا، المتوجة باللقب حديثا، موجة من الجدل في الدولة الواقعة شرق أفريقيا، وذلك بعد أن انتشرت صور لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية. وهزمت ليا كالونجوكا البالغة 23 عاما من العمر، 19 متبارية في المسابقة التي انتهت بتاج الجمال يعلو رأسها، السبت الماضي، ولكن بعد مرور أكثر من يومين، لم تسمع الفتاة وهي عاملة سابقة في مزرعة للدواجن والفطر شيئا من عديد من مواطنيها سوى النقد والسخرية والشتائم.

ولقبها أحدهم بـ«بطلة حلب-البقر» في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في إشارة إلى أن المتسابقات اللاتي خطفن الأضواء نقلن إلى معسكر تدريب من قبل أحد رعاة المسابقة الذي يعمل في تجارة السلع الزراعية، حيث قامت الفتيات بحلب الأبقار والعمل مع الأغنام والماعز. وفيما سخر البعض من المسابقة بالقول إن الأوغنديين ينظمون الآن «يوم الحقل»، طالب البعض بإطلاق اسم «ملكة جمال الزراعة» على «كالونجوكا». وفي مشاركة أخرى على «فيس بوك»، قال برنار أولوحي: «لا يمكنك أبدا أن تصف امرأة قبيحة، بأنها جميلة ببساطة لأنها تحلب الأبقار جيدا». وأضاف: «هل تعتقدون أنها لديها فرصة في مسابقة ملكة جمال العالم؟».