محافظ سوهاج يناقش مشروع إنشاء مركز تجارى وثقافى متكامل بالمحافظة‎

التقى اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، بمكتبه عبد الحميد عادل مدير بنك الاسكان والتعمير بسوهاج، والمهندس شعبان ـ من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمسئول عن مشروعات الجهاز بسوهاج .

وحضر اللقاء، المهندس علاء ياسين ـ السكرتير العام، والمهندس شعبان قنديل ـ السكرتير العام المساعد، ومدير ادارة الشئون القانونية بالديوان العام.

وتطرق اللقاء، لمناقشة مشروع انشاء مركز تجارى وثقافى متكامل على المساحة المقام عليها سينما اوبرا بميدان الثقافة , حيث طلب مسئولى البنك من مسئولى تنفيذ المشروعات التى ينفذها جهاز الخدمة الوطنية بسوهاج ضرورة الاسراع بموافاه البنك بالدراسة التفصيلية للمشروع لدراستها ودراسة تمويل المشروع او عقد شراكة بين البنك والمحافظة والاتفاق على نسبة معينة من الارباح .

وأكد مسئول مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بسوهاج، أنه سيتم تسليم الدراسة التفصيلية للمشروع لمسئول البنك يوم الثلاثاء القادم لدراستها من قبل البنك تمهيدا لسرعة البدء فى التنفيذ، مشيرًا إلي أن التكاليف الاستثمارية المبدئية للمرحلة الاولى للمشروع بارتفاع بلغ 21 متر بلغت 69 مليون و 700 الف جنية تقريبًا.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإقليم، على ان المشروع ليس له اهداف شخصية وان المحافظة تطرق جميع الابواب للوصول الى الحلول المناسبة لسرعة التنفيذ مشيرا الى ان المشروع يمثل نقله حضارية للمحافظة.