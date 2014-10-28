ضبط 2 منشآة بدون ترخيص و9 حالات إشغال بالطريق العام بـ”طما” فى سوهاج‎

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج تحت اشراف علاء ياسين سكرتير عام المحافظة، بالاشتراك مع مديرية الأمن وشرطة المرافق ومباحث الكهرباء والمرور والتموين تحت اشراف اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بحملة مكبره لإزالة إشغالات المرافق في نطاق دائرة مدينة طما بعمل حملة مكبرة بقيادة محمد عبد الحميد امبابي رئيس مركز ومدينة طما بسوهاج.

وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، بشأن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة الاشغالات والمخالفات بشوارع جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقد أسفرت الحملة، عن ضبط عدد 2 منشأة بدون ترخيص وعدد 84 مضبوط متنوع ،وعدد 8 إشغال بالطريق العام ، وعدد 3 عدم حمل شهادة صحية وعدد 4 ممارسة مهنة بائع متجول بدون ترخيص وإزالة عدد 9 غرز شاي وفرش فاكهة بنواحي شارع صلاح سالم شارع الجيش ميدان زمزم وميدان الوزارات ميدان الثورة شارع الثورة ميدان المحطة ميدان جامع الحاج عبد العال وشارع الدريسة البحري وشارع صلاح سالم البحري حتى موقف بنجا.

وأكد رئيس مدينة طما، علي تنفيذ تعليمات المحافظ نحو إزالة الاشغالات والمخالفات من شوارع وطرق وميادين حي غرب سوهاج .

وشدد المحافظ ،علي ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لإزالة جميع الاشغالات والمخالفات بشوارع مدن ومراكز المحافظة وخلق متنفس للموطن السوهاج وإضفاء مظهر حضاري .