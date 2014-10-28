العراق..وصول قوات كبيرة إلى سبايكر استعدادا لتحرير شمال تكريت

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الثلاثاء، بأن قوة عسكرية كبيرة وصلت إلى قاعدة سبايكر شمال تكريت لإسناد القطعات العسكرية المشاركة بعمليات تطهير مناطق شمال المدينة وقضاء بيجي من عناصر تنظيم “داعش”، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية تعمل على نصب ثكنات ثابتة في المناطق المحررة بتكريت من أجل مسك الأرض.

وقال المصدر نقلاً عن الـ”السومرية نيوز”، إن “قوة عسكرية قوامها أكثر من 500 مقاتل بالإضافة إلى عجلات ومدرعات عسكرية وصلت، اليوم، إلى قاعدة سبايكر شمال تكريت”، مشيراً إلى أن “مهمة هذه القوة إسناد القطعات العسكرية المشاركة بعمليات تحرير مناطق شمال تكريت وقضاء بيجي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوات الأمنية تعمل الآن على نصب سيطرات وثكنات ثابتة في المناطق المحررة شمال المدينة لمسك الأرض وإحباط أي هجوم لداعش”.

وما تزال أغلب مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات عسكرية، وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوى منذ (10 حزيران 2014)، كما لم تكن محافظة الأنبار بمعزل عن تلك الأحداث إذ تشهد أيضاً عمليات لقتال مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.