سمير فريد يدعو حسين فهمى لتسليم جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

وجه الناقد السينمائى ورئيس مهرجان القاهرة السينمائى سمير فريد الرؤساء السابقين للمهرجان وعلى رأسهم الناقد شربف الشوباشى والفنان حسين فهمى لتسليم الجوائز الكبرى بالدورة 36 المقامة بالفترة من 9إلى 18نوفمبر.

موضحنا خلال ثانى مؤتمرات الإعلان عن تفاصيل الدورة 36، والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحداث الأرهابى بسيناء، رد فريد على الانتقادات التى وجهت لإدارة المهرجان بسبب تكريمه لوزير الثقافة الفرنسى السابق جاك لانج، موضحا ان ذلك يتم نظرا لجهوده فى فتح أبواب السينما المصرية للمخرجين العرب، كما سبق أن تم اختياره رئيسا للجنة تحكيم مهرجان برلين، كما أنه محب للثقافة العربية، لكن ما يتعلق بهجوم حزب اليمين الفرنسى عليه فتلك مشاكل ليس لنا علاقة بها.

> وأضاف سمير أنه يتعجب من هجوم البعض على المهرجان بدعوى أنه يعرض أفلاما تركية، رغم الخصومة السياسية بين مصر وتركيا، لكن كل الأمر أننا كنا سنعرض فيلما واحدا تركيا للاحتفاء بالسينما التركية، ولكن أيضا هناك صعوبة فى العثور على الفيلم وتم استبعاده. وأشار رئيس المهرجان أنه تمت إعادة تجهيز مقر المهرجان، كما سيتم إصدار كتب وعمل معرض تتفاعل مع مختلف مناحى الحياة الثقافية فى مصر وليس فقط السينما، وأيضا تسعى إدارة المهرجان لعرض أفلام متميزة ومختلفة وأفلام صامتة وأخرى ثلاثية الأبعاد، وأفلام تاريخية، ورسوم متحركة وتسجيلية، وكوميدية، ورعب أيضا، فهناك تنوع فى الأفلام والثقافات.

يذكر أن المهرجان يعرض ٥٧ فيلما روائيا طويلا، منها ٤ أفلام عرض عالمى أول و٥ أفلام عرض أول دولى خارج بلادها، و٢٨ فيلما من أوروبا، و٧ أفلام من الدول العربية هى الإمارات وفلسطين ومصر. وكشف سمير فريد أنه واجه صعوبات فى العرض العالمى الأول الأفلام نظرا لأن المهرجان شهد تراجعا الفترة الماضية، وهناك أزمات مع شركات الإنتاج العالمية، إضافة إلى ضعف السوق السينمائى المصرى.

وشدد فريد على فخره برئاسة النجمة يسرا للجنة تحكيم الدورة المقبلة،خاصة وانها المرة الأولى التى يتولاها شخصية مصرية.