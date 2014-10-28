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بالفيديو - أبرز 8 مشاهد كوميدية من الدوري المصري

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بالفيديو - أبرز 8 مشاهد كوميدية من الدوري المصري بالفيديو - أبرز 8 مشاهد كوميدية من الدوري المصري

الأمر لم يقتصر فقط على اللاعبين بل امتد للحكام والمدربين أيضا.. فبعد مرور 6 أسابيع من عمر الدوري المصري يستعرض Filgoal.com أبرز 8 لقطات طريفة في المسابقة.

محاولات مهارية "زائدة عن الحدتمريرات عجيبة.. وركلات ثابتة مبهرة، وبطاقة تجمع بين اللونين الأحمر والأصفر في آن واحد في لقطة ربما لن تراها سوى مرة واحدة في الملاعب.

الزمالك (أيمن حفني)

في مباراة الزمالك وسموحة ضمن الأسبوع السادس، والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح الفريق الأبيض، حاول الحاوي أيمن حفني ممارسة أحد مراوغاته، لكنه بدلا من خداع أحمد نبيل "مانجاخدع نفسه وسقط أرضا بطريقة كوميدية.

الداخلية (أحمد تمساح)

وفي لقاء ساخن يصل بالمنتصر لقمة جدول الدوري، بين الداخلية وحرس الحدود، قدم أحمد تمساحإعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

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