مرسي: وجودي بديلا؟ لا يهم .. الزمالك يضم أفضل مهاجمي الدوري

أكد باسم مرسي مهاجم الزمالك عدم قلقه من مشاركته بديلا في مباريات الفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه أساسيا، وذلك بعد تسجيله هدفا أمام سموحة بالجولة السادسة من الدوري المصري.

وقاد باسم مرسي الزمالك لفك نحس عدم التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، بهدف من رأسية في شباك سموحة، ودخل قائمة مباراة الاتحاد التي تقام الخميس المقبل.

وقال مرسي لـFilGoal.com: "لا أقلق من جلوسي بديلا .. الأهم أن أتواجد ضمن قائمة الفريق".

وأضاف "الهدف هو تحقيق الفوز سواء شاركت أم لا .. وطالما لعبت ولو لدقائق قليلة فهذا أمر جيد .. الكل يعلم أن الزمالك يضم أفضل مهاجمي الدوري".

وأشار مرسي "أتمنى أن أشارك بالتأكيد، ولكن لا مشكلة سواء بدأت أساسيا أو لعبت بالشوط الثاني".