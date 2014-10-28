المنتخب قد يغير خطته بعد إصابة عمرو جمال

ألمح شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر إلى أنه قد يغير خطة الفريق في مباراتي السنغال وتونس بعد إصابة عمرو جمال مهاجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح غريب: "لقد خسرنا عمرو جمال في توقيت حساس للغاية، لأننا نعاني من نقص حاد في مركز رأس الحربة، فالمنتخب إرثه ضعيف في هذا المركز".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لقد خسرنا جدو في بداية المشوار بسبب نفس الإصابة، بعدها بدأ عمرو جمال في التدرج بالمشاركة في مباريات المنتخب".

وتابع: "عمرو جمال قدم أداءً مميزًا في مباراتي بتسوانا، سجل هدفاً، وساهم في صناعة الأهداف لزملائه".

وأتم شوقي غريب: "إذا لم أجد البديل المناسب في المرحلتين القادمتين من الدوري، سأضطر لتغيير التكتيك الذي يلعب به المنتخب".