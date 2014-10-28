عضو اتحاد الكرة: فخور بوليد سليمان بعد اعتذاره

قال سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه فخور بوليد سليمان صانع ألعاب الأهلي رغم سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم شريف رشوان الذي أدار مباراة الأسيوطي.

وقال زاهر عبر قناة "الحياة 2": "وليد سليمان ارتكب خطأ كبيرًا في مباراة الأسيوطي، ولكنني فخور به لأنه أثبت أنه لاعب كبير ومحترم".

وبرر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة اعتباره: "سليمان أخطأ، لكنه بادر بالاعتذار في نفس يوم المباراة".

وأتم سيف زاهر: "أي لاعب معرض للخطأ، ولكن الكبار فقط هم من يعترفون بالخطأ ويعتذرون عنه".

وكان وليد سليمان تم إيقافه أربع مباريات إضافة إلى تغريمه 5 آلاف جنيه، بعد قيامه بنزع قميص الحكم شريف رشوان اعتراضًا على قرار طرده.