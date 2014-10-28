بالصور.. الحماية المدنية تتمكن من تفكيك 5 قنابل بحوزة طلاب الإخوان بجامعة المنصورة

تمكنت قوة من أدارة الحماية المدنية من تفكيك خمسة قنابل يديوية محلية الصنع بحرم جامعه المنصورة تم ضبطها بحقائب طلاب الأخوان أثناء تظاهرهم .

حيث قامت قوة من الحماية المدنية برئاسة العميد اسامة شعبان رئيس الحماية المدنية من تفكيك القنابل بعد وضع مكان أمن وعازل داخل جامعه المنصورة وتفكيك القنابل فى وجود قوة من مديرية أمن الدقهلية واشراف اللواء سمير الغريب حكمدار المديرية.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 16 طالب فى احداث جامعة المنصورة و بحوزتهم اسلحة بيضاء ” مطاوى ” وزجاجات ملوتوف وبنزين وألعاب نارية وانه تم رصدهم وتحديدهم من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة بالجامعة فيما قامت الاجهزة الامنية وقوات حماية المواطن التابعه للقوات المسلحة بأقتحام الحرم الجامعى.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية تحت الأشراف المباشر للواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية واللواء السعيد عمارة مدير المباحث من الدخول داخل الحرم الجامعى بالتعاون مع قوات الجيش وضبط مثير ى الشغب وأطلاق القنابل المسيلة للدموع لفض شغب طلاب الأخوان حيث تظاهر العشرات من طلاب الأخوان داخل الحرم الجامعى بعد خرةجهم من كليات صيدلة وعلوم وهندسة ومحاولات أثارة الشغب بالجامعة.