بالصور.. مرضى مستشفى شبين الكوم التعليمى يصرخون من الإهمال

” وثيقة حقوق المريض” 10 بنود معلقة على لافتة كبيرة على جدران جميع اقسام مستشفى شبين الكوم التعليمى يتوقف أمامها المرضى لكنهم لا يرون هذه الحقوق عمليا من اقطم التمريض والاطباء والكارثة ان إدارة المستشفى تتعامل على أن غياب الاطباء وتقصيرهم والاهمال على أنه أمر طبيعى يعانى منه جميع المستشفيات.

مدخل قديم وغرف مغلقة هكذا قسم العظام بالمستشفى عبارة عن ثلاثة عنابر كل عنبر به 6 أسرة اسلاك الكهرباء عارية ، تخرج من العنابر أصوات الالام والوجع والشكاوى التى انهالت من اطباء وتمريض المستشفى بعد علمهم بهويتى الصحفية واتهامات بالاجماع أنه لا يوجد أطباء لعلاج زويهم ولا يلقون أى رعاية .

حي أكدت سيدة صلاح أن والدها مسن يعانى من مرض السكر يرقد فى المستشفى منذ 6 أيام ولا يمر طبيب للإطمئنان عليه، مشيرة إلى انها تخشى عليه من الغرغرينة حتى أنها قامت بإحضار ممرض ليربط له الجرح،وأجرت له أشعة على حسابها الخاص رغم احتياجهم للعلاج على نفقة الدولة لعدم وجود أطباء او تمريض يقومون بواجبهم.

وأضاف سكنية السيد أحد المترددين على المستشفى، أنها جاءت للمستشفى لأنها تشكو من آلام بالمعدة ولا تستطيع الذهاب لعيادة خاصة أودفع ثمن الأدوية ولكنها لم تجد الطبيب الأخصائى بقسم الباطنة لعلاجها مشيرة إلى انها عثرت عليه بعد يومين لكنها لم تجد الدواء المطلوب بالمستشفى واضطرت لشرائه من الخارج.

وأضاف ممدوح الخولى مريض أن الطبيب الأخصائى بقسم الجراحة غير متواجد بإستمرار، ولايوجد سوى صغار الأطباء والخرجين الجدد هم من يتحملون أعباء العمل وأحيانا لا يستطعون التعامل مع جميع الحالات.

فيما اشتكى أطباء المستشفى من العمل فى ظروف وصفوها بالصعبة نظرا لعدم وجود اى امكانيات او تأمين فطبيب الاستقبال يعمل 24 ساعة مشيرا الى ان الاطباء يواجهون يوميا عصبية المرضى وذويهم بالإضافة إلى مصابى الحوادث والاشتباكات والخلافات ومصابى آخر الليل ومن بينهم البلطجية ورافعى المطاوى والذى يصل الحال بهم إلى الاشتباك مع الأطباء والتطاول عليهم بالألفاظ والأيدى مؤكدين انهم يعانون اكثر من المرضى من سوء حال المستشفى.

وأكد أحد الأطباء بقسم النساء والتوليد، أن مصر بها حوالى 660 مستشفى حكومى أغلبها بحاجة إلى التجديد، حتى تقدم الخدمة الطبية المطلوبة منها، يوجد نقص بالأدوية والمعدات، ولابد من توفير بيئة عمل جيدة للطبيب كيف له أن يعمل بغير المعدات المناسبة والأدوية المطلوبة ولأكثر من 8 ساعات متواصلة ناهيك عن النوبتجية ، مشيرا إلى أنه قد يقوم بتوليد ما يزيد عن 15 حالة ولادة خلال فتره العمل فى اليوم الواحد.