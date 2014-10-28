مفتى الجمهورية: استدعاء القرون الأولى من الهجرة للحفاظ على هويتنا الإسلامية

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية ، على أهمية الإعتزاز بالثقافة الاسلامية لارتباطها بالقرآن الكريم وكونها ربانية المنهج والمصدر ، وكذلك أهمية اللغة العربية ” لغة القرآن الكريم ” فى إحداث التواصل وترسيخ القيم .. منوها إلى أن القرون الأربعة الأولى من الهجرة هى التى ملأت الدنيا ، علماء وثقافة ، فى شتى المجالات ، مشددا على ضرورة استدعاء تلك الفترة للحفاظ على هويتنا وخصوصية تراثنا الأصيل .

جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر العلمى الأول تحت عنوان ” الثقافة العربية فى القرون الأولى من الهجرة ” والذى أقيم بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاى البارود بدمنهور تحت إشراف الدكتور أبو السعود أحمد الفخرانى ، عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، وحضور الدكتور سامى هلال عميد كلية القرآن الكريم بطنطا نائبا عن رئيس جامعة الأزهر ، والدكتور محمد محمد أبو موسى ، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وكوكبة من العلماء والباحثين وطلاب العلم من داخل مصر والدول العربية والإسلامية ، وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا من أبناء القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيعرض خلال المؤتمر ، الذى يعقد على مدى يومين ، عدة بحوث مقدمة من عدد من الباحثين والدارسين والمشاركين من كليات جامعة الأزهر وعدد من المشاركين من الدول العربية والاسلامية.

أ ش أ