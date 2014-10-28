تعرفي على أفضل المنتجات الفرنسية

اتفقت معظم السيدات الفرنسيات على تفضيل مياه تطهير البشرة التي تُستخدم مباشرة دون الماء، والسبب في ذلك هو احتواء هذه المنتجات والتي تسمى بـ Micellar Cleansing Water على الكثير من المميزات الفريدة التي جعلت معظم سيدات فرنسا يسارعون باقتنائها بدلًا من منتجات تنظيف البشرة الأخرى.

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فلنتعرف عن قرب عن بعض الآراء الفرنسية على هذه المنتجات:

1.هذه المنتجات تسهل عملية تنظيف البشرة كثيرًا بالنسبة للنساء الكسولات، فبعد يوم حافل وطويل قد يكون من المرهق القيام بعملية تنظيف البشرة باستخدام غسول البشرة التقليدي، والذي يحتاج إلى بشرة مبللة وماء لاستخدامه.

2.تعتبر مياه تطهير البشرة من أفضل منتجات إزالة الماكياج، فضلًا عن فوائدها في الاستخدام دون الحاجة إلى الماء والذي قد يكون قاسيًا بعض الشيء في بعض المناطق الفرنسية ويسبب جفاف البشرة.

3.كما أنّ مياه تطهير البشرة هي من أسهل الطرق وأسرعها في تنظيف البشرة وتطهيرها، فهي تستخدم بقطعة من القطن دون الحاجة إلى استخدام الماء في تنظيف البشرة، أو حتى إعادة استخدامه لتنظيف البشرة بعد الاستخدام.

4.ولقد علقت معظم الفتيات الفرنسيات على براعة مياه تطهير البشرة في الاعتناء بالبشرة المرهقة أو الحساسة، فهو يحتوي على المطهرات الصغيرة التي تعمل على إزالة الشوائب من البشرة دون تجريدها من العناصر المائية الأساسية فيها، مع ترك البشرة لينة وناعمة.

5.بالإضافة إلى ذلك هناك الكثير من فوائد تنظيف البشرة وإزالة الماكياج بهذه الطريقة، فاستخدام كرات القطن يلعب دورًا هامًا في إزالة الماكياج، فعند صب مياه تطهير البشرة على القطن تنجذب إليها المواد القائمة على الشمع والأتربة والزيوت كالمغناطيس فيتم تنظيف البشرة بفعالية دون الحاجة إلى فركها بشدة.

إليك بعضًا من أفضل منتجات مياه تطهير البشرة:

1.Bioderma-Sensibio-H2O-Portrait ذو القاعدة الجماهيرية الضخمة والشهرة العالية والمكونات الفريدة الخالية من الصابون أو الكحول

2.Caudalie-Make-up-Remover-Cleansing-Water-

3.Garnier-Micellar-Cleansing-Water

4.Darphin-Azahar-Cleansing-Micellar-Water

5.resultime-by-collin-micellar-cleansing-waterLancome-Eau-Micellaire-Douceur

6.LOral-Paris-Skin-Perfection-3-in-1-Purifying-Micellar-Solution

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