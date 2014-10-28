بالصور.. محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، ظهر اليوم الثلاثاء، حفل التصالح الذى اقيم بين بيت ابودهب العربي عبدالعال وبيت احمد الصغير عبدالرحمن بالسرادق المقام بناحية عامر بمركز المراغة، وذلك بحضور اللواء نادر ابادير نائب مدير امن سوهاج لقطاع الشمال والمستشار أبوالمجد احمدعلى رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، وفضيلة الشيخ زين العابدين عبداللطيف المستشار الدينى للمحافظ ، ولفيف من القيادات الشعبية والامنية والعمد والمشايخ بالقرى المجاورة , ورجال الدين الاسلامى والمسيحى .

بدات مراسم الحفل، بالاستماع لما تيسر من القران الكريم، اعقبة كلمة لفضيلة الشيخ زين العابدين، وضح فيها أهمية التصالح وعظم اجرة فى الحياة الدنيا وفى الاخرة وفضل ونعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ثم كلمة المستشار أبوالمجد احمدعلى رئيس لجنة المصالحة الذى اثنى على مجهودات من ساهم فى انجاح الصلح بين اولاد العمومة كما امرنا الله عزوجل .

تلى ذلك اجراء مراسم الصلح، حيث قام ابراهيم احمد الصغير بتقديم القوده الى عبدالمنعم ابودهب ثم قام العائلتين بالحلف على المصحف وصافح كلا منهم الاخر.

وتوجه المحافظ بالشكر للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الامن وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى اتمام هذا الصلح داعيا الى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار .

واكد المحافظ، أن الأمن أساس التنمية والبناء وعدم توريث الكراهية ولا يوجد استفاده من حمل السلاح فمصر محفوظة بشعبها وجيشها وشرطتها وعلينا ان ان نحافظ على دماء ابنائنا ونتصدى للمؤامرات الخارجية والتى تدار ضد مصر .