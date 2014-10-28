رئيس جامعة بنى سويف يقرر فصل 6 طلاب لتورطهم فى أعمال شغب ‎

وافق مجلس الجامعة، على قرار رئيس الجامعة، تطبيقًا لنص المادة 184 مكرر من قانون تنظيم الجامعات، وبناءًا على مذكرة الشئون القانونية والتي قامت بالتحقيق مع عدد 6 طلاب والتي انتهت إلى فصلهم فصلا نهائيا والذين ثبت تورطهم وإدانتهم في ارتكاب عنف داخل الجامعة اليوم الثلاثاء.

وأكد أمين لطفي رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة ستتعامل بكل حسم مع أي أعمال عنف أو تخريب تستهدف أمن الجامعة واستقرارها والتأثير السلبي على العملية التعليمية.

وجائت أسماء الطلاب المفصولين كالتالى، إسلام محمد خليل محمد بكلية التجارة الفرقة الثانية، وعبد الله محمد سيد هاشم بكلية التجارة الفرقة الأولى، ومحمد ناصر محمود أمين بكلية الحقوق الفرقة الأولى، وعلي جمال محمد علي بكلية الآداب الفرقة الثانية، وعلي كمال علي عبد الحميد بكلية الحقوق الفرقة الأولى، وهشام فرج فضل أبوفاخرة بكلية التجارة الفرقة الأولى.