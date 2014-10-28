الرئيس السيسي يصدر قرارات بتعيين عمداء جدد بالكليات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جمهورية بشأن تعيين عددا من السادة عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية، وذلك بناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي.

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان هذه القرارات جاءت على النحو التالي:

- يُعين الأستاذ الدكتور عبد الحميد محمد إبراهيم محمد العباسي عميداً لمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات.

- تُعين الأستاذة الدكتورة جيهان يسري حسين أبو العلا عميداً لكلية الإعلام جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتور طارق محمد سعيد أبو المعاطي عميداً لكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتورمحمد محمود عطوة يوسف عميداً لكلية التجارة جامعة المنصورة لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد عميداً لكلية الهندسة جامعة عين شمس لمدة ثلاث سنوات.

- تُعين الأستاذة الدكتورة مها علي حسن إبراهيم عميداً لكلية التربية جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات.

- تُعين الأستاذة الدكتورة مها محمود شفيق عبد الحليم عبيد عميداً لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية لمدة تنتهي في 3/3/2017 تاريخ بلوغها السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة.

- يُعين الأستاذ الدكتور طارق محمد أحمد سرور عميداً لكلية الزراعة بسابا باشا جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتور محمود مغربي عراقي عامر عميداً لكلية الزراعة جامعة بنها لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتور محمد غمري السيد أحمد الشوادفي عميداً لكلية التجارة جامعة الزقازق لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتور قدري محمود إسماعيل إمام عميداً لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتور أحمد لطفي إبراهيم عبده ونس عميداً لكلية الزراعة جامعة دمياط لمدة ثلاث سنوات.

- يُعين الأستاذ الدكتور محمود محمد محمد نعمة الله عميداً لكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لمدة ثلاث سنوات.

أ ش أ