عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس وزراء لوكسمبورج تعزيز التعاون بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم في فندق ميناء السلام بدبي كزافييه بيتيل رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الامارات ولوكسمبورج وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية والطاقة بالإضافة إلى بحث إمكانية خلق فرص شراكة بين البلدين في العديد من القطاعات المختلفة.

كما جرى تبادل الرأي والتشاور بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بمعالي كزافييه بيتيل .. وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز وتقوية روابطها مع لوكسمبورج وتوثيق الصلات والتشاور في ظل الأحداث الدولية المتسارعة والتي تحتم استمرار التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين.

وأعرب سموه عن تطلعه للمزيد من التعاون في المجالات كافة ومواصلة تعزيز العلاقات مع لوكسمبورج لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أكد رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج أن بلاده تربطها بالإمارات علاقات متميزة ومتطورة خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي .. ونوه بالمكانة التي تحتلها الامارات على المستويين الاقليمي والعالمي والانجازات التي حققتها في المجالات كافة.

حضر اللقاء سعادة سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية ودوقية لكسمبورج.

>