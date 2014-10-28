بريطانية تصحب رضيعها وتترك منزل أسرتها للانضمام إلى ‘داعش’ في سوريا

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن شابة بريطانية تهوى السماع للأغاني ومتابعة برامج المنوعات على التليفزيون، قد صحبت رضيعها وتركت منزل أسرتها للانضمام إلى تنظيم “داعش” في سورية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت صحيفة (ذا صن) البريطانية الشعبية، بأن الأم البريطانية المطلقة “تارينا شاكيل” التي تبلغ من العمر (25 عاما)، تركت منزل أسرتها في مقاطعة ستافوردشاير بوسط بريطانيا، وتردد أنها سافرت إلى سورية عبر تركيا، رغم أنها أخبرت أسرتها بأنها ستذهب في عطلة إلى أسبانيا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن محمد والد تارينا التي اعتنقت الفكر المتطرف لتنظيم داعش منذ أكثر من أربعة أشهر، أنها أخبرت أسرتها بأنها تتواجد حاليا في مدينة الرقة، معقل تنظيم ‏داعش في سورية مع ابنها “زاهيم”.

وأوضحت الصحيفة أن تارينا أنشأت حساباً باسم وهمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في يوليو الماضي، ثم بدأت في نشر رسائل مؤيدة لتنظيم داعش، وصور لمسلحين إسلاميين، بالاضافة إلى العلم الاسود الذي يعتاد مسلحو داعش رفعه، كما وصفت نفسها بأنها “أمة الله”.

وأوضح والد تارينا – التي كانت تحب السماع لأغنيات فريق البوب البريطاني الشهير “سبايس جيرلز″ – أنها غادرت منزلها الاثنين بصحبة رضيعها (14 شهرا).