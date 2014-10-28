غدا افتتاح معرض “أطفالنا وأرض الفيروز” بقصر الأمير طاز

يفتتخ م.محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثانية عشر ظهر غداً (الأربعاء) معرض نتاج الورش التشكيلية التى نظمها مراكز الإبداع المتخصصة فى فنون الطفل التابعة للصندوق ، وذلك بمقر مركز إبداع قصر الأمير طاز (خلف قسم الخليفة) .

يضم المعرض – والذى يقام بعنوان “أطفالنا وأرض الفيروز” – أعمال فنية متنوعة من رسم ، تصوير ، نحت وأشغال فنية لمجموعة من شباب المراكز المشاركة (مركز طلعت حرب الثقافى – مركز إبداع الطفل ببيت العينى ، بالإضافة إلى شباب قصر الأمير طاز) تتراوح أعمارهم بين 5 وحتى 18 عاماً .

يعد المعرض ، الثانى من نوعه الذى يقوم صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة بتنظيمه بهدف التعريف بالمعانى الحقيقة لحرب أكتوبر المجيدة ، وتعريف جيل الشباب والنشىء بها ، بالإضافة إلى غرس قيم الإنتماء وحب الوطن لهم.