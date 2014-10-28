انفجار سيارة أمام مديرية أمن طبرق الليبية دون وقوع إصابات

وقع عصر اليوم الثلاثاء انفجار ضخم أمام مديرية أمن طبرق الليبية ، جراء تفجير سيارة م فخخة، دون وقع ضحايا بين المواطنين مع حدوث بعض الأضرار المادية بالمكان .

وأكد مصدر أمني بمدينة طبرق اليوم إن مجهولين قاموا بوضع السيارة أمام مديرية الأمن وفروا هاربين، ثم وقع الانفجار.

وأضاف المصدر أنه يتم الان بحث كافة الكاميرات المتواجدة بالمنطقة من أجل الوصول إلى الأرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الخسيس.

وقد أعلنت المديرية استنفارًا أمنيًا كبيرًا نظرًا لوجود مجلس النواب بالمدينة، تخوفا من حدوث أي عمليات إرهابية آخرى.

يذكر أن مجلس النواب الليبي يعقد في طبرق، نظرا لعدم قدرة أعضاء المجلس الذهاب لطرابلس أو بنغازي، نظرا للظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها المدينتين.

أ ش أ