"الأرصاد": الإعصار "نيلوفر"يتجه ببطء شمالأ

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إن خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الاصطناعية بالاضافة لتقارير الأرصاد الصادرة من المراكز الإقليمية المختصة تشير إلى تحرك الاعصار المداري "نيلوفر" ببطء باتجاه الشمال والشمال الغربي من موقعه في بحر العرب خلال 6 ساعات الماضية.

وأضاف المركز أن الإعصار يتمركز حاليا على خط عرض 15.9 شمال وخط طول 61.6 شرقا كما يبعد مركز الإعصار حاليا عن السواحل العمانية "شرق – جنوب شرق صلالة" حوالي 810 كم وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه ما بين 140 - 150 كم/ الساعة.



> وأشار البيان الصادر عن المركز إلى أن آخر المؤشرات من خرائط الطقس الجوية المستقبلية ومن بعض النماذج العددية إلى تشير الى استمرار تحرك الإعصار خلال 12 ساعة القادمة باتجاه الشمال والشمال الغربي ثم ينعكس تدريجيا إلى اتجاه الشمال الشرقي.

وأوضح البيان أن آخر التحديثات لخرائط الطقس المستقبلية ايضا لا تشير إلى وجود تأثير مباشر على دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإعصار المداري ولكن تؤدي الرياح المصاحبة له الى ارتفاع موج البحر ليكون مضطرباً أحيانا في بحر عمان يوم الاربعاء والخميس القادمين ومتوسط الموج في الخليج العربي قد يضطرب أحيانا كما تظهر بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية وقد تكون ركامية على الجبال ظهراً.