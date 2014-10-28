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اتحاد “الإعلاميين العرب” ينعى شهداء الوطن ويتعهد بتطهيرالإعلام من المغرضين

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اتحاد “الإعلاميين العرب” ينعى شهداء الوطن ويتعهد بتطهيرالإعلام من المغرضين اتحاد “الإعلاميين العرب” ينعى شهداء الوطن ويتعهد بتطهيرالإعلام من المغرضين

نعى اتحاد “الإعلاميين العرب” شهداء القوات المسلحة الذين راحوا ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع يوم الجمعة الماضية بمدينة العريش شمال سيناء.

وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم الثلاثاء، ” ينعي بمزيد من الحزن والآسي اتحاد الإعلاميين العرب وكافة المؤسسين له شهداء الواجب وأبناء الوطن البواسل جنود وضباط القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض،ونعتبرهم من الشهداء ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم مع النبيين و الصديقين،ويهيب اتحاد الإعلاميين العرب كافة الإعلاميين بتوخي الحذر في آلية تناول المعالجات الإعلامية لبرامجهم الحوارية الخاصة بهذه المواضيع وانتقاء الشخصيات المستضافة ببرامجهم المرئية والمسموعة”.

وطالب الإتحاد الإعلاميين الشرفاء العمل على التأكيد على التصدي للإرهاب ومحاربته و بتره من جذوره،متقدما بكل الشكر والعرفان لجميع الإعلاميين الشرفاء و الذين يعرفون قدر وطنهم وجيشهم جيدا ويعملون على توعية بني وطنهم وتنويرهم واضاءة الطرق لهم حتي يهديهم السبل ويعرفونهم من عدوهم ومن يرغب من النيل منهم ومن وطنهم .

وقل البيان إن الاتحاد سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإعلاميين المأجورين لتطهير منظومة الإعلام العربي وخاصة الإعلام المصري،موضحا أن مجلس مؤسسي الاتحاد في انعقاد دائم من الآن وحتي يتم الانتهاء من وضع اللائحة القانونية للجزاءات والمخالفات الخاصة بالعقوبات علي الجرائم الإعلامية.

يذكر أن اتحاد الإعلاميين العرب أسسه الإذاعي المصري أحـمد نــور رئيس اتحاد المبدعين العرب، وهو مسجل تحت رقم 476 لسنة 2010 ،ومن ضمن الأعضاء المؤسسين للاتحاد سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، د جاسم الياقوت مستشار وزير الإعلام السعودي، الإعلامي مؤنس المردي رئيس جمعية الصحفيين بالبحرين ، الإعلامية كريمة الشبوكي من ليبيا، الإعلامي نافع الرشيدي من الكويت، الإعلامية نرمين سليم من ، وغيرهم من المؤسسين العرب.

أ ش أ

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