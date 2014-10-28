4 محطات هامة يخسر فيها الأهلي والمنتخب عمرو جمال

لن تكون خسارة الأهلي ومنتخب مصر عادية في غياب عمرو جمال الهداف الواعد الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن الأهلي إصابة مهاجمه الواعد بقطع في الرباط الصليبي وقطع في غضروف الركبة، تعرض له خلال مواجهة الأسيوطي يوم الاثنين في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتمتد فترة غياب جمال صاحب الـ23 عاما عن الملاعب ستة أشهر بشكل مبدئي، حيث يخضع لجراحة خارج مصر قبل البدء في البرنامج التأهيلي.

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نهائي إفريقي

يخسر الأهلي هدافه الأول أمام سيوي سبورت الإيفواري في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي أمام سيوي في أبيدجان يوم 29 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 6 ديسمبر.

وسيواجه الأهلي مشكلة حقيقية في هذه المباراة، وهي أنه لا يمتلك سوى مهاجمين اثنين في القائمة الإفريقية هما جمال مع عماد متعب الغائب منذ فترة عن التألق.

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حسم التأهل

يفقد منتخب مصر جهود عمرو جمال في أهم مباراتين في مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بعد العودة للمنافسة بفوزين على بوتسوانا.

فالفراعنة سيخسرون هدافهم الأول أمام السنغال في القاهرة يوم 15 نوفمبر المقبل، ثم أمام تونس بعدها بخمسة أيام.

وأصبح جمال المهاجم الأوحد في تشكيل شوقي غريب بعد تراجع مستوى خالد قمر، وفشل خططه بالاعتماد على الثنائي معا.

وسجل جمال هدفا في الفوز على بوتسوانا في القاهرة 2-0.

كأس الأمم؟

لن يلحق عمرو جمال بكأس الأمم الإفريقية في حال تأهل منتخب مصر لها، وإذا أقيمت في موعدها كما يصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

فالمغرب تطلب تأجيل البطولة التي من المقرر أن تقام بين 17 يناير إلى 8 فبراير من العام المقبل، خشية تفشي وباء الإيبولا المنتشر في إفريقيا على أرضيها.. والكاف يرفض.

ولو استمر الحال على ما هو عليه، لن يلحق جمال بالبطولة لو تأهل منتخب مصر.

وبالتالي سيخسر جمال فرصة الظهور لأول مرة مع منتخب مصر في بطولة مجمعة.

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القمة الأولى

سيغيب جمال بالتأكيد عن مباريات الأهلي في الدوري المصري حتى عودته من رحلة العلاج، ولكن أبرز غياب سيكون أمام الزمالك في قمة الدور الأول.

ومن المفترض أن يلعب الأهلي والزمالك في القمة الأولى هذا الموسم في الجولة الـ18، وهي الجولة التي لم يضع لها الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا محددا حتى الآن.

وحدد اتحاد الكرة موعد مباريات المسابقة حتى الجولة الـ17 التي تنتهي يوم الثامن من يناير 2015، بسبب احتمال تأهل المنتخب لكأس الأمم التي تنطلق يوم 17 يناير.

وفي حال فشل الفراعنة في التأهل للمغرب، ستستمر مباريات الدوري بشكل طبيعي، وهو يعني إقامة مباراة القمة في يناير المقبل.

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