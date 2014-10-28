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جهاز معتاد للعميد في قيادة الاتحاد

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جهاز معتاد للعميد في قيادة الاتحاد جهاز معتاد للعميد في قيادة الاتحاد

اصطحب حسام حسن المدير الفني للاتحاد جهازا معاونا كاملا، اعتاد على العمل معه في الفرق التي تولى تدريبها على رأسهم توأمه إبراهيم حسن مديرا للكرة.

رسميا - حسام حسن مدربا للاتحاد السكندري أمام الزمالك

ودرب العميد فرق المصرية للاتصالات والزمالك، المصري البورسعيدي ومنتخب الأردن في مشواره التدريبي.

وينشر FilGoal.com تشكيل الجهاز المعاون لحسام حسن كاملا في الاتحاد:

- إبراهيم حسن مديرا للكرة.

- طارق سليمان مدرب عام.

- حسن مصطفى مدرب مساعد.

- عماد المندوه مدرب حراس المرمى.

- وليد بدر مدير إداري

- الإبقاء على الإداريين محمد فتحي وسمير محجوب.

وفي سياق متصل، قال محمود مشالي رئيس نادي الاتحاد لـFilGoal.com: "أعلم سُبل النجاح لأي مدير فني، ولهذا تركت لحسام حسن تشكيل جهازه المعاون كاملا".

وأضاف "أثق في جدارته بالمنصب والنجاح في تقديم مستوى مميز مع زعيم الثغر".

حسام حسن: فشلت في الهروب من مواجهة الزمالك

وفي المقابل أعرب حسام حسن عن سعادته بتدريب الاتحاد السكندري، مؤكدا أن ثقة إدارة الاتحاد تدفعه لبذل أقصى ما لديه.

وأشار العميد "اخترت الجهاز المعاون كاملا لأنني أريد توفير كل وسائل النجاح لي، واعتمدت على حسن مصطفى والجميع ينسى أن أفضل مسيرته كانت مع الاتحاد السكندري ويعد من أبناء النادي".

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