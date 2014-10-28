لماذا إيقاف وليد سليمان أقل من حازم إمام؟ عامر حسين يجيب

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم حيثيات قرار معاقبة وليد سليمان جناح الأهلي بالإيقاف لأربع مباريات.

وليد سليمان يعتذر لحكم الأسيوطي والأهلي

الأهلي يوقع عقوبة على وليد سليمان

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وكان سليمان احتد بعنف على شريف رشوان حكم مباراة الأهلي والأسيوطي سبورت في الدوري، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

وجذب الجناح الدولي قميص الحكم لأعلى، أثناء خروجه من الملعب.. لتقرر لجنة المسابقات إيقافه 4 مباريات مع تغريمه 5000 جنيه.

وقال حسين لـFilGoal.com: "الحكم له حماية خاصة، وتنص اللائحة على وجود 4 درجات من التعدي على الحكام في الملاعب".

وواصل موضحا "البند الأول وهو سلوك غير رياضي وعقوبته الإيقاف 4 مباريات مع تغريم اللاعب 5000 جنيه، وهو ما وقعته اللجنة على وليد سليمان".

وتابع "البند الثاني هو دفع الحكم وعقوبته الإيقاف 8 مباريات وغرامه 10 آلاف جنيه، والثالث في حال سب الحكم أو البصق عليه وعقوبته الإيقاف 8 مباريات والغرامة 20 ألف جنيه".

وأضاف "وأقصاهم الاعتداء بالضرب على الحكم وعقوبته الإيقاف لـ8 أشهر، والغرامة 50 ألف جنيه.

شاهد الطرد وجذب قميص الحكم

وأشار عامر حسين إلى الاختلاف بين العقوبة الموقعة على وليد سليمان، وعقوبة حازم إمام جناح الزمالك بإيقافه لثماني مباريات في 2010.

وتعود الواقعة إلى أبريل 2010 عندما أشهر توفيق السيد حكم مباراة الزمالك واتحاد الشرطة البطاقة الصفراء في وجه إمام، ليقوم لاعب الفريق الأبيض بإلقائها أرضا.

وعاقب اتحاد الكرة حازم إمام بالإيقاف لثماني مباريات، مع تغريمه 8000 جنيه.

وعنها قال رئيس لجنة المسابقات: "وقتها كان هناك عقوبة موحدة فيما يخص الاعتداء على الحكام بأي شكل، وكانت تندرج تحت اسم إهانة الحكام".

وأتم "عندما بدأنا عملنا هذا الموسم وجدنا أن هذا البند يحتاج إلى أن يكون مقسما وموضحا بشكل أكبر، فأصبح يندرج تحت 4 عقوبات مختلفة".

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