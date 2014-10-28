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اليابان تحث كوريا الشمالية على إعادة التحقيق في اختطاف مواطنين يابانيين

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ذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن اليابان حثت كوريا الشمالية على إعادة التحقيق في مصير المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم عملاء كوريون شماليون منذ عقود.
>وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أن رئيس الوفد الياباني، جونيتشي ايهارا، قال خلال انطلاق اجتماع لمدة يومين مع لجنة التحقيق الكورية الشمالية في بيونج يانج إن «قضية الاختطاف هى أهم قضية بالنسبة لليابان».
>وقال سو تاي هاي، نائب وزير أمن الدولة في بيونج يانج، ورئيس اللجنة الكورية الشمالية إن زيارة الوفد هى «خيار صحيح من جانب اليابانية لإظهار إرادتها لتنفيذ اتفاق توصل إليه البلدان في ستوكهولم».
>وحث الكثير من أفراد عائلات المختطفين الحكومة على عدم إرسال أى فريق، وحذروا من أن بيونج يانج قد تطلب شيئًا أكثر مقابل إجراء التحقيق.

ووافقت كوريا الشمالية على إجراء مسح شامل لجميع اليابانيين في البلاد، بما في ذلك أولئك الذين اختطفهم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وشكلت لجنة التحقيق التي تضم نحو 30 عضوًا.

في المقابل، قررت حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، تخفيف بعض عقوباتها الاقتصادية ضد بيونج يانج.
>ولدى اليابان رسميا قائمة بأسماء 17 مواطنًا اختطفتهم كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وجرى إعادة 5 منهم أحياء عام 2002.

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