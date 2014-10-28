«داعش» يطلق «تقويم دار الخلافة» ويحذّر من استخدام «الهجري»

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، «داعش»، إصدار تقويم هجري جديد سماه «تقويم دار الخلافة» الذي يعتمد التاريخ الهجري القمري في دراسة الهلال وتحديد بدايات الأشهر من خلاله.

وذكر التنظيم، في بيان صادر عنه، الثلاثاء، أنه أسس لجنة شرعية تحت اسم «اللجنة الشرعية لرصد الأهلّة والتقويم الهجري» لوضع تقويم لمؤسساتها الرسمية التي أسستها على الأراضي، التي تحت سيطرتها في العراق والشام.

وأضاف التنظيم أن التقويم سيكون بدايته شهر المحرم وهو الذي بدأ به الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكلّفت الموظفين في الأجهزة التنفيذية لخدمة المواطنين بأن يلتزموا بالتقويم في السجلات والمستندات.

وأكد التنظيم أن التقويم الشمسي «مخالف للشريعة التي أقرت التقويم القمري لتحديد مواقيت الشعائر»، كما وضع التنظيم تقويما لشهر محرم، وحدد يوم 29 من الشهر لتحديد رؤية هلال الشهر المقبل.

واستقبل أعضاء «داعش» عبر شبكات التواصل الاجتماعي قرارالتنظيم بفرحة، وطالبوا بأن تعد اللجنة الشرعية لرصد الأهلّة والتقويم الهجري المسؤولة عن تحديد الصوم والحج والأعياد، بدلاً مما اعتبروه «انقساما»، وأن تكون قراراتها موقعة على جميع المسلمين لتكون ملزمة.

من جانبه، وصف الدكتور حاتم عودة، عميد معهد الدراسات الفلكية والجيوفيزيقية، تقويم «داعش» المزعوم، بأنه «خزعبلات».

وقال، لـ«المصري اليوم»، إن هذه «البدع» لا تمت للواقع والحقيقة بصلة، وإنهم، أي «داعش»، وأعضائه، «يحاولون فرض أفكارهم الغريبة بطرق وأساليب يظهر منها كم الهوس وعدم الاستقرار النفسي الذي وصلوا إليه».

وأضاف: «يجب علينا الابتعاد عن أفكارهم الهدامة، وأسلوب حياتهم غير الآدمي، ولا يصح أن نفسر أشياء لا أساس لها من الصحة».