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6 خطوات لرفع كفاءة جهازك المناعي

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6 خطوات لرفع كفاءة جهازك المناعي 6 خطوات لرفع كفاءة جهازك المناعي

الثلاثاء 28-10-2014 14:15

عن سبل رفع كفاءة الجهاز المناعي للحامل أولاً، وطرق الحماية من جميع فيروسات البرد، كان لقاؤنا مع الدكتور «وائل البنا» استشاري أمراض النساء والتوليد.

1- تناولي وجبات صحية متوازنة تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، ستمنحك هذه المجموعة المتنوعة المعادن والفيتامينات المضادة للأكسدة، مثل فيتامين سي، الذي يساعدك على محاربة الإصابة بالالتهابات.

2- اشربي الكثير من السوائل، واختاري المشروبات مثل الماء، أو شاي الأعشاب، أو عصير الفواكه، فقد تساعدك على تنقية جسمك وزيادة مستويات الفيتامينات والمعادن، حاولي الحد من كمية المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو نسب عالية من السكر.

3- احرصي على الحصول على قسط كافٍ من الراحة عندما تشعرين بالحاجة إلى ذلك، وحاولي تخفيف الشدّ العصبي، أو التوتر إلى أدنى الحدود.

4- ممارسة بعض التمارين الرياضية قد تحسن دورتك الدموية، وتساعدك على محاربة الالتهابات التي قد تتعرضين لها، واعرفي المزيد عن ممارسة التمارين الرياضية الآمنة أثناء الحمل.

5- إذا كنت من المدخنات، فعليك بالإقلاع عن التدخين ليس فقط لأنه ضار جداً بطفلك، بل لأنه يضر أيضاً بجهازك المناعي، احصلي على بعض المساعدة للإقلاع عن التدخين.

6- يمكنك الاستغناء عن أخذ فيتامينات الحمل المكملة في حال كنت تأكلين مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، بها تحصلين على جميع الفيتامينات التي تحتاجين إليها.

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سيدتي