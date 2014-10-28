بالفيديو .. تنفيذ سيناريو إنقاذ عبارة من الغرق بالبحر الأحمر‎

تم تنفيذ سيناريو إنقاذ عبارة بالبحر الأحمر تحت مسمى “مصر -1″ حيث قامت العبارة القاهرة أثناء إبحارها بـ 1200 راكب من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي وعلى مسافة 10 ميل بحرى من ميناء سفاجا ، بإصدار اشارة استغاثة وإلقاء دومية تمثل حادث غرق عبارة و على الفور تلقى مركز عمليات ميناء سفاجا الاستغاثة حيث اقلعت طائرة من نوع (شينوك) المتمركزة بمطار الغردقة فور التصديق علي اقلاعها و ذلك لتحديد موقع العبارة المستغيثة و القاء رماثات الانقاذ بموقع الحدث و توجيه الوحدات البحرية لانتشال الدومية و الرماثات.

أسفرت التجربة عن إنقاذ 1180 راكب وإصابة 15 بإصابات متفرقة و5 وفيات وقام طاقم إدارة الأزمة برئاسة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر بتنفيذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث فور وصول الحالات إلى ميناء سفاجا البحرى.

يهدف السيناريو لتحقيق التكامل بين جميع الأجهزة المشاركة بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات الفاعلة بالمحافظة والوقوف على نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لتلافيها والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى.

شمل السيناريو استكمال الاحتياجات المادية والبشرية اللازمة لتطوير نظام الدعم الفنى وتقليل زمن الاستجابة وتحقيق مبادئ الاستعداد المبكر وسرعة التنفيذ لمواجهة الازمات حال حدوثها وتأهيل الكوادر المختلفة وتوجيه المهارات لجميع التخصصات من خلال الاستخدام الأمثل للمعدات واحتواء الأزمة أو الكارثة والسيطرة على الحدث بسرعة بغرض استعادة أنشطة العمل المختلفة بالميناء وخارجه بصورة طبيعية فى أقل وقت ممكن بأعلى كفاءة وأقل خسائر.

شارك في ادارة السيناريو عشرات من سيارات الإسعاف وأجهزة “إدارة ميناء الغردقة ، وادارة الحركة بالميناء ، وأمن الميناء ،ومنسق المرفق ، ومديرية الشئون الصحية ،وشرطة أمن الميناء ، وقاعدة البحر الأحمر البحرية ،وإدارة الحماية المدنية ، إدارة المرور ، ومركز مكافحة التلوث البحرى ، ومديرية التضامن الاجتماعى ، والهلال الأحمر ، والنقل الداخلى بالمحافظة”.