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ديالى العراقية تسجل 87 حالة اختطاف خلال الشهر الجاري

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ديالى العراقية تسجل 87 حالة اختطاف خلال الشهر الجاري ديالى العراقية تسجل 87 حالة اختطاف خلال الشهر الجاري

ديالى العراقية

أكد مصدر مطلع في قيادة شرطة محافظة ديالى،اليوم الثلاثاء،أن شهر تشرين أول الجاري شهد ارتفاعا غير مسبوق في حالات الاختطاف، لافتا إلى أن عدد الحالات المسجلة رسميا خلال هذا الشهر وصل الى 87 حالة.
> وقال المصدر في حديث لـ”عراق برس”أن حالات الاختطاف ارتفعت في المحافظة خلال الشهر الجاري بشكل لم يسبق له مثيل ووصلت الى قرابة ثلاث حالات يوميا مبينا أن أغلب تلك العمليات تنفذ بسيارات حكومية.
> وأضاف المصدر أن الدوائر المختصة سجلت حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس الاثنين 87 حالة اختطاف منها خمس وسبعون في المئة بمدينة بعقوبة التي سجلت لوحدها 61 حالة اختطاف غالبيتها كانت في مناطق بعقوبة الجديدة وشارع العلوة وشارع الديري، اضافة الى منطقتي التحرير وكلية التربية الأساسية.
> كما لفت المصدر إلى أن قضاء المقدادية سجل 17 حالة اختطاف جميعها تقريبا في مركز القضاء، بينما سجل مركز قضاء الخالص 4 حالات اختطاف خلال الشهر الجاري، وناحيتي كنعان والوجيهية حالتي اختطاف وسجلت ناحية الغالبية التابعة لقضاء الخالص حالة اختطاف واحد”.
> وتابع المصدر أن أغلب المختطفين يتم إطلاق سراحهم بعد دفع فدية لا تقل عن 30 ألف دولار، بينما تم العثور على جثث عدد آخر دون ان يورد تفاصيل دقيقة عن ذلك.

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