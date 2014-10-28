محافظ مطروح يضبط سيارتين محملتين بمخلفات بناء بدون ترخيص بالساحل الشمالي

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح أثناء عودته من القاهرة بضبط سيارة نقل ثقيل برقم “36629″ نقل جيزة محملة بمخلفات بناء دون غطاء تقوم بقطع الطريق وبدون رخصة للسيارة والسائق، وضبط السيارة “5687 ف . ج . أ” مرور الفيوم محملة بمخلفات بناء دون غطاء وبدون رخصة للسائق ورخصة السيارة منتهية بالكيلو 155 طريق مطروح – إسكندرية.

وجه المحافظ مدير ادارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب السيارتين وضبط السيارات المخالفة لقرار المحافظ بعدم وضع غطاء على الحمولة بمنطقة سيدي عبد الرحمن.

وأصدر المحافظ تعليمات لمدير ادارة مرور مطروح بضبط سيارات النقل الثقيل المخالفة للقرار الخاص بعدم وضع غطاء على الحمولة ، ووجه بعمل حملات مرورية مكثفة على سيارات النقل الثقيل بالتحديد بمنطقة سيدي عبد الرحمن التى يوجد بها عدد كبير من الشركات ولديها سيارات نقل ثقيل بدون لوحات معدنية ولا تلتزم بتعليمات المرور بتوقيع أقصي عقوبة وغرامة مالية على سائقيها حفاظا على حياة المواطنين بالطرق السريعة.