بالصور.. جامعة سوهاج تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بالإرهاب تعاطفًا مع الشهداء

نظمت جامعة سوهاج وقفة احتجاجية بمقر جامعة سوهاج الجديدة شارك فيها أكثر من 1500 طالب من كليات التربية الرياضية والتعليم الصناعي والآداب والتجارة، نندوا فيها بالحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بشمال سيناء، رافعين شعارات لا للإرهاب.

> وقال الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، إنني في غاية الحزن لما حدث لشهداء مصر الأبرار، مؤكدًا على تعاطفه مع كل والد ووالدة كل شهيد ، وأضاف أن هذه الاعتداءات التي تطعن من الخلف لا يقوم بها إلا الجبناء، مشيرًا إلى أن جيش مصر مهما يحدث له فهو محفوظ من عند الله، كما أوصنا رسولنا الكريم، عندما وصف جيش مصر بأنه خير أجناد الأرض، وأضاف رئيس الجامعة أن مصر محفوظة أيضًا من قبل الله سبحانه وتعالى عندما كرمها بذكرها في القرآن الكريم مرات عدة، وفي نهاية كلمته قدم نور الدين بأسمه وباسم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، برقية عزاء لجميع أهالي الضحايا من الشهداء في كافة ربوع الوطن، وبرقية مماثلة للقيادة السياسية والجيش المصري والشرطة، تؤكد تضامن جامعة سوهاج قيادة وإدارة معهم حتى تصل مصر إلى بر الأمان .