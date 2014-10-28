أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. جامعة سوهاج تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بالإرهاب تعاطفًا مع الشهداء

Google+ Print
بالصور.. جامعة سوهاج تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بالإرهاب تعاطفًا مع الشهداء بالصور.. جامعة سوهاج تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بالإرهاب تعاطفًا مع الشهداء

طلاب جامعة سوهاج ينظمون وقفة احتجاجية

نظمت جامعة سوهاج وقفة احتجاجية بمقر جامعة سوهاج الجديدة شارك فيها أكثر من 1500 طالب من كليات التربية الرياضية والتعليم الصناعي والآداب والتجارة، نندوا فيها بالحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بشمال سيناء، رافعين شعارات لا للإرهاب.
> وقال الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس الجامعة، إنني في غاية الحزن لما حدث لشهداء الأبرار، مؤكدًا على تعاطفه مع كل والد ووالدة كل شهيد ، وأضاف أن هذه الاعتداءات التي تطعن من الخلف لا يقوم بها إلا الجبناء، مشيرًا إلى أن جيش مصر مهما يحدث له فهو محفوظ من عند الله، كما أوصنا رسولنا الكريم، عندما وصف جيش مصر بأنه خير أجناد الأرض، وأضاف رئيس الجامعة أن مصر محفوظة أيضًا من قبل الله سبحانه وتعالى عندما كرمها بذكرها في القرآن الكريم مرات عدة، وفي نهاية كلمته قدم نور الدين بأسمه وباسم جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، برقية عزاء لجميع أهالي الضحايا من الشهداء في كافة ربوع الوطن، وبرقية مماثلة للقيادة السياسية والجيش المصري والشرطة، تؤكد تضامن جامعة سوهاج قيادة وإدارة معهم حتى تصل مصر إلى بر الأمان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به