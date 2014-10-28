وزير الصحة يشهد افتتاح مصنع “مصر أوتسوكا” لإنتاج الامبولات البلاستيك صغيرة الحجم

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة حضورة مراسم افتتاح مصنع شركة مصر أوتسوكا لإنتاج الأمبولات البلاستيك صغيرة الحجم أن دعم صناعة الدواء والمستلزمات الطبية فى مصر من أهم أولويات السياسة العامة التي تتبعها وزارة الصحة والسكان.

وأبدى وزير الصحة بالغ سروره لحضوره تدشين إنجازين جديدين يضافان إلى رصيد شركة مصر اوتسوكا الكبير في السوق المصري والمتمثلان في شراء شركة أتيكو للمحاليل الوريدية , وافتتاح مصنع شركة “مصر أوتسوكا” العالمية لإنتاج الامبولات البلاستيك صغيرة الحجم , وأشاد بدور الشركة التى قدمت الكثير فى مجال توفير الدواء الآمن ذي الجودة العالية طوال فترة عملها بمصر، والتي طالما مثلت إضافة ملموسة لسوق الدواء فى مصر.

وأضاف عدوي أن التوسع فى صناعة الدواء محلياً من خلال إنشاء مصانع دوائية جديدة إنما يمثل حدثا له أهميه كبرى لما يساهم به في توفير الدواء للسوق المصري، ويعد أيضا إضافة ملموسة لرصيد الاستثمار الدوائى فى مصر , و تجسيدا حقيقيا للشراكة المثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص نحو توفير الدواء الآمن والفعال للمواطنين بأسعار مناسبة , ويساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب، و يوفر نقل تقنيات التصنيع والمعرفة وأحدث آليات الإنتاج إلى السوق المصري إلى جانب مساهمته في زيادة صادرات الدواء المصرى للدول والأقاليم المجاورة.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة ماضية قدماً فى إزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار الدوائي فى مصر , وأنها تتبنى سياسة إنتاج الدواء محليا , ونقل الخبرات والتقنيات للداخل المصري من خلال التدريب وبرامج التعليم المستمر للصيادلة المصريين , وأنها تتطلع لأن تصبح مصر أكبر مركز إقليمي لصناعة الدواء بالشرق الأوسط بفضل ما تمتلكه من مقومات وخبرات بشرية , وسوق تنافسي كبير قادر على استيعاب استثمارات واسعة فى هذا القطاع الحيوي المهم.

وأشار عدوي إلى ان صناعة الدواء والاستثمارات التي دخلت مصر فى السنوات الأربع الماضية لم تتأثر بالأحداث التي أعقب ثورة 25 يناير وما تلاها من فترة عدم استقرار بل كانت في زيادة مطردة ملحوظة. معربا عن ثقته في إزدياد استثمارات الدواء فى مصر فى الفترة المقبلة نظرا لما تشهده الدولة حاليا من مؤشرات استقرار سياسي واجتماعي بالإضافة إلى إطلاق عدة مشروعات قومية تبعث الأمل فى غد إفضل بإذن الله .

و فى ختام كلمته تقدم وزير الصحة بالتهنئة لكل العاملين بالشركة وقياداتها على هذا الانجاز العظيم متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح .