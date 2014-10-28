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بلاغ يتهم مدير حضانة بالوادي الجديد بالإهمال

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بلاغ يتهم مدير حضانة بالوادي الجديد بالإهمال بلاغ يتهم مدير حضانة بالوادي الجديد بالإهمال

أرشيفية

تبلغ لقسم شرطة الخارجة بالوادي الجديد من المدعو “شادي . ع .ع . ص” 32 سنه قس بالكنيسة الإنجلية  مقيم بجوار سنترال السلام  دائرة قسم الخارجة  بتضرره من العاملين بدار حضانة الأيمان الكائنه خلف مديرية التربية والتعليم بحي ميتالكو  بالخارجة لإهمالهم في رعاية نجله “بسام . ش .ع .ع “3 سنين  مما أدى إلى  إصابته و كما أتهم المدعو “محمد. ع . د” المدير المسئول عن الحضانه بالإهمال  ولم يتهم أحد بالتسبب في إحداث إصابة نجله ، وبتوقيع الكشف الطبي علي الطفل المذكور بمعرفة مستشفي الخارجة العام أفاد التقرير بإصابته بإشتباه كسر بأسفل عظمة الساعد الأيمن وتم عمل الإجراءات الطبية له.

ـ  تحرر عن ذلك المحضر رقم 4811 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014م .

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