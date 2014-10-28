شيرين تنفي قرار منعها من السفر.. وتطالب جمهورها بعدم الإساءة لشريف منير

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ماتردد حول صدور قرار بمنعها من السفر بعد الحكم بحبسها 6 أشهر في قضية الفنان شريف منير، مشيرة إلى أن المحكمة قضت بحبسها 6 شهور، وتم تقديم استئناف للحكم من قبل محامي الفنانة، وسيتم تحديد ميعاد لإعادة جلسات المحاكمة.

وأضافت شيرين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: موجودة في مصر لمواصلة التحضيرات للأعمال الفنية القادمة، ولم أغادر مصر ولا يوجد أي قرار بمنعي من السفر كما تناولت بعض المواقع.

وطالبت شيرين المواقع الإلكترونية بتحري الدقة في نقل الأخبار، وطالبت جمهورها ومحبيها في كل الدول العربية بالبعد عن الإساءة للفنان شريف منير .