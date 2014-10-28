وزير الري: توقيع 19 عقد مع الصندوق الاجتماعي يوفر 700 ألف فرصة عمل

أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى عن توقيع الوزارة 19 عقدا جديدا للتعاون مع الصندوق الاجتماعى بتكلفة إجمالية 282 مليون جنيه لخدمة محافظات الوجهين القبلى والبحرى.

وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية له اليوم أن التعاون مع الصندوق الاجتماعى يشمل 19 عقداً جديداً، منها 12 عقداً لتنفيذ مشروع تأهيل الترع بدائرة 14 محافظة بالوجهين القبلى والبحرى، بتكلفة إجمالية 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى 7 عقود بمشروع حماية جوانب نهر النيل بقيمة 112 مليون جنيه بنطاق 7 محافظات بالوجه القبلى، مما سيؤدى إلى توفير نحو 700 ألف فرصة عمل يومية تضم المهن ذات الصلة.

وأشار مغازى إلى أنه سيتم طرح جميع العمليات الخاصة بالمشروع من خلال مناقصات محلية، ويتم الإسناد على الشركات، طبقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، ويتم المتابعة والإشراف من خلال طواقم الإشراف، وكذلك تقييم أداء الشركات بصفة مستمرة لإنهاء الأعمال طبقاً للتوقيتات المحددة وطبقاً لاشتراطات ومواصفات العقد.